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16:26, 27 июня 2025Экономика

Названы любимые страны россиян для покупки жилья

CORE.XP: Чаще всего россияне покупают недвижимость в ОАЭ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Весной 2025 года самой популярной страной среди покупателей недвижимости из России стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом говорится в исследовании CORE.XP, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего россияне выбирают жилье в Дубае, Рас-эль-Хайме и Абу-Даби. По словам экспертов, причина повышенного интереса к ОАЭ заключается в отсутствии ежегодного налога на недвижимость, налогов на прирост капитала, наследство и дарение, а также подоходного и корпоративного налогов. Кроме того, играет роль отсутствие разницы в налогообложении резидентов и нерезидентов.

На втором месте по популярности оказался Кипр, а на третьем — Таиланд. В пятерке лидеров названы Франция и Черногория.

Около 60-70 процентов сделок по приобретению зарубежной недвижимости приходится на инвестиции. Частой причиной покупки также является желание получить вид на жительство или гражданство, в особенности это касается Кипра и ОАЭ. В то же время недвижимость в Таиланде нередко приобретают в качестве временного жилья для отдыха.

Ранее стало известно, что в текущих условиях большинство россиян считают аренду жилья выгоднее ипотеки.

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