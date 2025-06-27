Небензя: Украина хочет вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально

Желание Украины вернуться к границам 1991 года несбыточно. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова публикует РИА Новости.

«На данный момент их позиция такова: [Украина хочет] вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации», — отметил Небензя.

По словам постпреда России при ООН, прекращение мобилизации населения в Вооруженные силы Украины (ВСУ) станет лакмусовой бумажкой серьезности намерений Киева.

Ранее стало известно, что на Украине воевать до выхода на границы страны 1991 года хотят только 12,8 процента человек. Соответствующие результаты опроса опубликовал украинский центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS.