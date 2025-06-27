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17:16, 27 июня 2025Мир

Неспособность Украины ослабить ПВО России объяснили

MWM: Вероятность того, что Украина сможет ослабить ПВО России, крайне мала
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вероятность того, что Украина сможет ослабить противовоздушную оборону (ПВО) России, крайне мала. Неспособность украинской армии достичь этой цели объяснил Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что способность Украины ослабить ПВО России была ограничена значительным успехом, которого добились российские системы радиоэлектронной борьбы против высокоточного оружия, в том числе баллистических ракет ATACMS, делая их неэффективными. Кроме того, важную роль сыграло сокращение запасов такого оружия из-за проблем производства в странах Запад, которые его поставляют.

«Еще одним важным фактором, ограничивающим перспективы ослабления российской системы ПВО, стал успех России по значительному увеличению объема производства зенитно-ракетных комплексов С-400, который сегодня намного превышает объем производства любой сопоставимой системы, используемой за рубежом», — отмечает издание.

Ранее Индия и Россия обсудили поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 и другой военной техники в сжатые сроки. В индийском минобороны отметили, что встреча глав военных ведомств двух стран Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова состоялась на фоне недавнего конфликта Индии и Пакистана, который подчеркнул важность наращивания военного производства, в особенности систем ПВО и ракет класса «воздух-воздух».

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