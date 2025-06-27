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20:35, 27 июня 2025Забота о себе

Парам раскрыли простой способ снизить риск развода

Психолог Виттке: Уважительное общение в паре снижает риск развода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Психолог Анна Джил Виттке заявила, что с помощью одного простого способа пары могут значительно снизить риск развода. Его она раскрыла в разговоре с изданием Cadena Ser.

«Есть такие пары, которые считают, что разговаривать во время ссоры не стоит, потому что это приведет к еще большему конфликту», — отметила Виттке. Однако она считает, что партнерам, напротив, необходимо практиковать регулярное уважительное общение.

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По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, однако это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга. Это приводит к тому, что каждый из них начинает обороняться, а ситуация в итоге только усугубляется.

Виттке заверила, что вести диалог необходимо с позиции эмпатии, уважения и саморефлексии. Именно такое общение является одним из основных столпов для построения здоровых и длительных отношений, заключила специалистка.

Ранее психолог Мария Игнатьева рассказала, как не нужно бороться со стрессом. По ее словам, покупки действительно эффективны, но они носят кратковременный эффект.

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