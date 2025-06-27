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13:47, 27 июня 2025Бывший СССР

Песков высказался о размещении способных нести ядерное оружие самолетов НАТО в Прибалтике

Песков: Способные нести ЯО самолеты НАТО в Эстонии опасны для России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms / via Reuters

Намерение Эстонии принять самолеты F-35 НАТО, способные нести ядерное оружие (ЯО), представляет непосредственную опасность для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев.

«Непосредственную. Конечно, это непосредственная опасность», — сказал он, отвечая на вопрос о том, представляет ли опасность для Москвы соответствующее намерение Таллина.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что республика готова принять самолеты F-35 НАТО с ядерным вооружением на борту. Он подчеркнул, что истребители уже были в стране до этого и будут охранять ее воздушное пространство в будущем.

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