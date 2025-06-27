В Эстонии заявили о готовности принять самолеты НАТО с ядерным оружием

Певкур: Эстония готова принять самолеты НАТО с ядерным вооружением на борту

Эстония готова принять самолеты НАТО с ядерным вооружением на борту. Об этом заявил глава Минобороны республики Ханно Певкур, передает ТАСС.

«Если некоторые из [самолетов] независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — заявил чиновник.

По его словам, истребители F-35, способные нести ядерные бомбы, уже были в стране и будут охранять ее воздушное пространство снова в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Эстония начала создавать новую оборонительную линию на границе с Россией. Отмечалось, что на отдельных участках военные копают противотанковые рвы. К концу 2025 года планируется построить 28 бункеров и десятки военных складов.