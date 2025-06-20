Эстония начала возводить линию обороны на границе с Россией

ERR: Эстония начала создавать новую оборонительную линию на границе с Россией

Эстония начала создавать новую оборонительную линию на границе с Россией. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

«Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на отдельных участках военные копают противотанковые рвы. К концу 2025 года планируется построить 28 бункеров и десятки военных складов.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро допустил закрытие контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией. Условием для такого шага могут стать слишком большие очереди и ухудшение условий пересечения границы.