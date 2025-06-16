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02:37, 16 июня 2025Бывший СССР

В Эстонии допустили закрытие погранпункта на границе с Россией

ERR: МВД Эстонии допустило закрытие погранпункта в Нарве на границе с Россией

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Глава МВД Эстонии Игорь Таро допустил закрытие контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» на границе с Россией, если очереди станут слишком длинными и ухудшатся условия пересечения границы. Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Министр объяснил, что очереди вызваны конфликтом на Украине и рекомендациями эстонских властей гражданам сократить число поездок в Россию. Он также выступил против открытия пешеходного КПП «Нарва-2» и круглосуточной работы КПП «Нарва-1».

Таро пояснил, что если открыть пункт ночью, для этого придется сократить ресурсы, задействованные днем, что в дневное время увеличит время прохождения границы.

В конце мая Эстония прекратила переговоры с Россией об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва. Представитель Департамента полиции и погранохраны республики Вейко Коммуссаар сообщил, что этим летом будет увеличено количество патрулей в этом районе, чтобы быстрее реагировать на незаконные пересечения границы.

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