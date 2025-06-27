Подавленное настроение у Киркорова объяснили

Жена Хайдарова заявила, что Киркоров переживает из-за долго не заживающей травмы

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши высказалась о подавленном натроении у певца Филиппа Киркорова. Ее цитирует Woman.ru.

По ее словам, она виделась с артистом 2 июня на концерте певца Димы Билана в Москве. «Филипп прекрасно выглядел. Конечно, у него еще болит рука, был большой ожог, это пиротехника, это все долго заживает. Плюс он переживает, что он не может вести привычный образ жизни, который вел до всего случившегося», — отметила Сильваши, добавив, что Киркоров артист и для него «важно оставаться в форме».

Супруга Хайдарова подчеркнула, что травма, которая долго не заживает, «бьет по настроению любого человека».

Ранее адвокат Александр Добровинский высказался о состоянии здоровья Филиппа Киркорова.