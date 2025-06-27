В поддержке Украины со стороны США заметили изменение

Политолог Блохин: Для Трампа поддержка Украины ушла с первого плана

Для президента США Дональда Трампа поддержка Украины уходит с первого плана, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал отсутствие обсуждения военной помощи Киеву на саммите Североатлантического альянса.

«Главным архитектором, главным модератором, создателем НАТО являются Соединенные Штаты. Конечно, все смотрят на то, какие США ставят приоритеты. Очевидно, что в текущих условиях для Трампа Украина уходит на вторые, третьи или даже четвертые роли. Потому что есть Израиль. А Трамп — один из самых произраильских президентов за всю историю США», — отметил Блохин.

По словам американиста, для Вашингтона Тель-Авив — это один из самых близких союзников не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Вашингтон смещает свое внимание с Украины на Израиль. Он будет поддерживать Израиль всеми доступными средствами в противоборстве с Ираном. Понятно, что от Украины администрация Трампа устала. Потому что те планы, которые Трамп лелеял, не получается реализовать Константин Блохин политолог-американист

«Кроме Израиля у Трампа есть еще одна задача — ему нужно сдерживать Китай и выравнивать торговый баланс. Кроме того, необходимо навести порядок внутри США. То есть у Трампа масса других задач. Европейцы ориентируются на него и опосредованно меняют свою позицию. Но то, что для США Украина уже не приоритет, это было еще три-четыре месяца назад», — заключил он.

Ранее британская газета The Times назвала самый прискорбный итог саммита НАТО в Гааге. В статье на сайте издания сообщается, что на встрече представители Североатлантического альянса отказались обсуждать военную поддержку Украины.

