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11:14, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

The Times: Прискорбно, что на саммите НАТО не обсуждалась поддержка Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британская газета The Times назвала, по ее мнению, самый прискорбный итог саммита НАТО в Гааге. В статье на сайте издания сообщается, что на встрече представители Североатлантического альянса отказались обсуждать военную поддержку Украины.

«Самое прискорбное, что на саммите [НАТО] не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины», — говорится в материале.

Кроме того, в статье отмечается, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить военное давление на Россию или предоставить Украине оружие.

Ранее немецкое издание Die Welt назвало президента Украины Владимира Зеленского второстепенным актером на саммите НАТО в Гааге. Перед этим агентство Bloomberg заявило, что вид украинского лидера на саммите был печальным.

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