Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

The Times: Прискорбно, что на саммите НАТО не обсуждалась поддержка Украины

Британская газета The Times назвала, по ее мнению, самый прискорбный итог саммита НАТО в Гааге. В статье на сайте издания сообщается, что на встрече представители Североатлантического альянса отказались обсуждать военную поддержку Украины.

«Самое прискорбное, что на саммите [НАТО] не обсуждалась насущная необходимость продолжения военной поддержки Украины», — говорится в материале.

Кроме того, в статье отмечается, что президент США Дональд Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить военное давление на Россию или предоставить Украине оружие.

Ранее немецкое издание Die Welt назвало президента Украины Владимира Зеленского второстепенным актером на саммите НАТО в Гааге. Перед этим агентство Bloomberg заявило, что вид украинского лидера на саммите был печальным.