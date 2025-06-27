Популярный российский блогер рассказал о жизни после развода

Блогер Руслан Усачев заявил, что в течение года приходил в себя после развода

Популярный российский блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев) рассказал, что ему понадобился год, чтобы прийти в себя после развода с бывшей женой Катериной Ример. Об этом он заявил в беседе с блогершей и телеведущей Идой Галич, видео вышло на YouTube.

Блогер отметил, что после развода он «и самопознанием занимался, и отрывался». Усачев заверил, что в данный момент чувствует себя нормально, однако не исключает того, что еще не до конца пережил расставание.

«Сейчас я в работе (...). У меня не было никакой тяги к отношениям последние полгода и в целом мне комфортно в этом плане», — сказал он. Блогер добавил, что они с бывшей женой общаются и иногда видятся.

Усачев и Ример состояли в отношениях около 10 лет. О разводе блогер публично рассказал в сентябре 2023 года. По его словам, инициатором расставания была Ример. Усачев также отмечал, что проходит сепарацию от отношений и ему нужно «пересобрать многие моменты».