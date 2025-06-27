Появилось фото одного из участников мужских курсов «гуру соблазнения»

Опубликовано фото мужчины, домогавшегося девушек после курсов «гуру соблазнения»

Появилось фото одного из задержанных участников курса для мужчин «гуру соблазнения» блогера и автора тренингов Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На фото 32-летний уроженец Тульской области. Сейчас он находится в полиции. Именно на него пожаловалась одна из девушек, рассказавших о домогательствах в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Лесли. Это было задание ученикам, которое он назвал «телесным тренингом».