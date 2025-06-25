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20:23, 25 июня 2025Силовые структуры

Обучивший мужчин домогаться девушек «гуру соблазнения» попал под уголовное дело в Москве

В Москве СК возбудил дело в отношении «гуру соблазнения» Кириллова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Кириллова заподозрили в преступлении по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 («Склонение к совершению изнасилования») УК РФ. По версии следствия, блогер склонял последователей совершать в отношении москвичек действия сексуального характера, что снималось на видео.

Ранее сообщалось, что в отношении Кириллова, который называл себя «гуру секса и соблазнения», проводится проверка. Поводом для нее стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Кириллов. Это было задание ученикам, которое он назвал «телесным тренингом». Известно, что сам он находится за границей.

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