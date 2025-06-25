«Гуру соблазнения» заинтересовал следователей в Москве

В отношении «гуру соблазнения» Алекса Лесли начали проверку

В отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) проводится проверка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Блогером заинтересовались после обращения в полицию нескольких девушек с заявлениями. Они рассказали, что неизвестные мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали. Происходящее снималось на видео.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале указанный блогер, назвавший себя «гуру секса и соблазнения». Свое задание он назвал «телесным тренингом». Известно, что Лесли находится за границей.

Ранее был установлен первый подозреваемый в приставаниях к девушкам. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский.