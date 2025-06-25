Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 25 июня 2025Силовые структуры

«Гуру соблазнения» заинтересовал следователей в Москве

В отношении «гуру соблазнения» Алекса Лесли начали проверку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) проводится проверка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Блогером заинтересовались после обращения в полицию нескольких девушек с заявлениями. Они рассказали, что неизвестные мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали. Происходящее снималось на видео.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале указанный блогер, назвавший себя «гуру секса и соблазнения». Свое задание он назвал «телесным тренингом». Известно, что Лесли находится за границей.

Ранее был установлен первый подозреваемый в приставаниях к девушкам. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    «Радиостанция Судного дня» передала 29 загадочных слов за день

    22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже

    Израиль ликвидировал высокопоставленного генерала КСИР

    Инфляция в России замедлилась

    Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

    Розенбаум оправдался за блатные песни

    Появились свежие данные о состоянии пострадавшего при теракте под Брянском младенца

    «Гуру соблазнения» заинтересовал следователей в Москве

    Ведущую популярного российского шоу заставляли читать Камасутру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости