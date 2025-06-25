Подозреваемым в домогательствах к девушкам в Москве назвали Зеленского

В домогательствах к девушкам в Москве заподозрили 28-летнего Зеленского

Подозреваемым в домогательствах к девушкам в центре Москвы стал 28-летний Евгений Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина родом из Белгородской области, работал водителем. Задание потрогать незнакомую девушку на улице он получил от своего тренера по пикапу Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах в столице. Девушки рассказали, что незнакомцы трогали их за ягодицы, после чего убегали. Происходящее снималось на камеру. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин. Потерпевшие обратились в полицию, в отношении блогера начата проверка.