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19:14, 25 июня 2025Силовые структуры

Подозреваемым в домогательствах к девушкам в Москве назвали Зеленского

В домогательствах к девушкам в Москве заподозрили 28-летнего Зеленского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Подозреваемым в домогательствах к девушкам в центре Москвы стал 28-летний Евгений Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина родом из Белгородской области, работал водителем. Задание потрогать незнакомую девушку на улице он получил от своего тренера по пикапу Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах в столице. Девушки рассказали, что незнакомцы трогали их за ягодицы, после чего убегали. Происходящее снималось на камеру. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин. Потерпевшие обратились в полицию, в отношении блогера начата проверка.

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