Предсказано влияние отмены комиссий для застройщиков на стоимость жилья

Аналитик Сорокина: Отмена комиссий для застройщиков не снизит цены на жилье

Отмена банковских комиссий для застройщиков не приведет к значительному снижению цен на жилье в России, предсказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт подтвердила, что спрос на новостройки в некоторой степени сокращается, из-за чего застройщики прибегают к точечным скидкам и акциям. Однако общее количество сделок на первичном рынке остается на высоком уровне. Этот фактор, а также ограниченное предложение жилья продолжают поддерживать рост цен.

Согласно прогнозам Сорокиной, во втором полугодии 2025 года стоимость новостроек продолжит умеренно расти — примерно на три-пять процентов в среднем по России. Вторичные квартиры могут подорожать до шести процентов, особенно в крупных городах с постоянным дефицитом жилья и устойчивым спросом на доступные лоты.

Ранее сообщалось, что в 2025 году многие россияне передумали улучшать свои жилищные условия. В мае доля таких граждан снизилась до 17 процентов.