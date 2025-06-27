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17:55, 27 июня 2025Экономика

Предсказано влияние отмены комиссий для застройщиков на стоимость жилья

Аналитик Сорокина: Отмена комиссий для застройщиков не снизит цены на жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отмена банковских комиссий для застройщиков не приведет к значительному снижению цен на жилье в России, предсказала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт подтвердила, что спрос на новостройки в некоторой степени сокращается, из-за чего застройщики прибегают к точечным скидкам и акциям. Однако общее количество сделок на первичном рынке остается на высоком уровне. Этот фактор, а также ограниченное предложение жилья продолжают поддерживать рост цен.

Согласно прогнозам Сорокиной, во втором полугодии 2025 года стоимость новостроек продолжит умеренно расти — примерно на три-пять процентов в среднем по России. Вторичные квартиры могут подорожать до шести процентов, особенно в крупных городах с постоянным дефицитом жилья и устойчивым спросом на доступные лоты.

Ранее сообщалось, что в 2025 году многие россияне передумали улучшать свои жилищные условия. В мае доля таких граждан снизилась до 17 процентов.

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