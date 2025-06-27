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17:10, 27 июня 2025Экономика

Россияне передумали улучшать жилищные условия

«Дом.РФ»: Доля планирующих улучшить жилищные условия россиян снизилась до 17 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году россияне передумали улучшать свои жилищные условия — доля граждан, имеющие такие планы, снизилась до 17 процентов в мае. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на совместный опрос института развития Дом.РФ и ВЦИОМ.

Так, в 2022-2024 годах доля желающих обновить жилье россиян достигала 21 процента. «Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации», — пояснили аналитики.

Доля респондентов, которые считают хорошими текущие условия для покупки жилья, держится на минимальном уровне 18 процентов. При этом доля тех, кто считает ситуацию на рынке удачной для продажи, достигает 39 процентов. Разрыв между этими категориями остается максимальным, пояснили в «Дом.РФ».

Россияне уже не так сильно ждут снижения цен на жилье. В начале 2025 года такую надежду выражал 51 процент опрошенных, а в мае — уже 47 процентов. При этом больше граждан стали рассчитывать на снижение ставок по ипотеке — 14 процентов в мае против 7 процентов в январе.

Ранее россиянам рассказали, что за 1 миллион рублей сейчас получится купить квартиру только в селе, деревне и очень маленьком городе. Речь будет идти о вариантах маленькой площади в домах, которые требуют капитального ремонта.

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