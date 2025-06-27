Продюсер обвинил вернувшегося на российскую сцену Козловского в корысти

Продюсер Дворцов: Актер Козловский вернулся на российскую сцену ради денег

Продюсер Сергей Дворцов объяснил возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену его корыстными мотивами. Об этом он рассказал аif.ru.

Дворцов назвал актера «человеком-выгодой», не готовым отказываться от гонораров. По мнению продюсера, Козловский осознает, что только на родине российские артисты могут добиться признания и заработать крупные суммы. Он допустил, что со временем актер сможет восстановить свою репутацию.

«Я могу быть уверенным на 100 процентов, что он "переобуется" и начнет высказываться в пользу нашей страны. Это поможет найти точки соприкосновения и реабилитироваться. Но не сразу», — предположил Дворцов.

Ранее стало известно, что Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. Премьера постановки, приуроченной к столетию произведений русского поэта Корнея Чуковского, состоится в сентябре 2025 года.