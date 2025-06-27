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13:27, 27 июня 2025Культура

Продюсер обвинил вернувшегося на российскую сцену Козловского в корысти

Продюсер Дворцов: Актер Козловский вернулся на российскую сцену ради денег
Ольга Коровина
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов объяснил возвращение актера Данилы Козловского на российскую сцену его корыстными мотивами. Об этом он рассказал аif.ru.

Дворцов назвал актера «человеком-выгодой», не готовым отказываться от гонораров. По мнению продюсера, Козловский осознает, что только на родине российские артисты могут добиться признания и заработать крупные суммы. Он допустил, что со временем актер сможет восстановить свою репутацию.

«Я могу быть уверенным на 100 процентов, что он "переобуется" и начнет высказываться в пользу нашей страны. Это поможет найти точки соприкосновения и реабилитироваться. Но не сразу», — предположил Дворцов.

Ранее стало известно, что Козловский исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. Премьера постановки, приуроченной к столетию произведений русского поэта Корнея Чуковского, состоится в сентябре 2025 года.

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