Путин оценил перевооружение Запада

Путин: Запад под предлогом мнимой агрессивности России намерен перевооружаться

Запад под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерен перевооружаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«На фоне этой риторики о якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений», — сказал российский лидер.

По его словам, российская сторона считает абсолютно необоснованной ссылку на свою агрессивность, поскольку агрессивен сам коллективный Запад. Президент подчеркнул, что «игра в одни ворота» с Западом закончилась.

Глава государства также напомнил, что Россию кинули, обещая нерасширение НАТО на восток. Путин отметил, что было несколько волн расширения, хотя западные страны обещали «ни дюйма». Президент России обратил внимание на то, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России».