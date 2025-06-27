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17:15, 27 июня 2025Моя страна

Рабочие столкнулись в лесу с редчайшим хищником и сняли его на видео

Рабочие столкнулись с леопардом в лесу заповедника в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Рабочие столкнулись с дальневосточным леопардом в лесу Приморского края и сняли эту встречу на видео. Ролик публикует Telegram-канал российского заповедника «Земля леопарда».

Уточняется, что люди прокладывали противопожарные разрывы у границ национального парка. В этот момент им навстречу внезапно вышел редчайший представитель семейства кошачьих.

На ролике видно, что сначала хищник спокойно шел по тропе, а затем увидел людей и скрылся. «На кадрах — естественное поведение здорового дикого животного, избегание», — пояснили авторы публикации.

В заповеднике напомнили, что дальневосточные леопарды — самый мирный подвид этого животного. Не было зафиксировано еще ни одного случая нападения большой кошки на человека.

Ранее на территории «Земли леопарда» рябчики позавтракали с люксовым видом на сопки. Трапеза птиц попала на видео.

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