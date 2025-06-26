Рябчики пафосно позавтракали с люксовым видом в России и попали на видео

В Приморье рябчики позавтракали с люксовым видом и попали в фотоловушку

Рябчики пафосно позавтракали с люксовым видом на сопки в Приморье и попали на видео. Уникальными кадрами поделилась дирекция заповедников «Земли леопарда» в Telegram.

На записи видно, как две большие птицы сидят на сопке и глядят вдаль — на лесные возвышенности, залитые солнцем. Потом они не спеша поклевывают всякое съестное с земли и медленно расходятся по сторонам. В шутку специалисты заявили, что вот именно так весело прошел завтрак для птиц, попавших в фотоловушку.

В заповеднике также пояснили, что рябчики — моногамные птицы, создающие пары на всю жизнь. Уточняется, что «самка и самец почти все время держатся вместе, и если разлетаются, то вскоре, перекликаясь, снова встречаются».

По большей части летом птицы питаются зеленью, цветами, ягодами, а также насекомыми и мелкими беспозвоночными. Уже зимой пища рябчиков почти полностью состоит из почек деревьев.

Ранее любопытная редкая птица решила последить за жителями Уфы сквозь окно. К россиянам неожиданно прилетел сапсан. Он остановился на внешнем блоке сплит-системы и понаблюдал за людьми.

Незадолго до этого в фотоловушку Омского заповедника под Рязанью попала «скрытная семерка» краснокнижных черных аистов. Такая птица обычно сторонится людей и делает гнезда в труднодоступных местах, так что эти уникальные кадры — большая удача.