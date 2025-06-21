Любопытная редкая птица решила проследить за жителями российского города

Любопытный сапсан решил проследить за жителями Уфы через окно

Любопытная редкая птица решила проследить за жителями Уфы через окно. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Жители города запечатлели сапсана на улице Давлеткильдеева, тот остановился на внешнем блоке сплит-системы и наблюдал за людьми. На размещенных кадрах видно, как дикая птица внушительного размера позирует на камеру. По словам очевидцев, спустя время пернатая попыталась поговорить.

Ранее в июне в России нашли новое место гнездования редкого филина. Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области впервые обнаружили гнездо пернатого с тремя птенцами.