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19:50, 21 июня 2025Моя страна

Любопытная редкая птица решила проследить за жителями российского города

Любопытный сапсан решил проследить за жителями Уфы через окно
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Любопытная редкая птица решила проследить за жителями Уфы через окно. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Жители города запечатлели сапсана на улице Давлеткильдеева, тот остановился на внешнем блоке сплит-системы и наблюдал за людьми. На размещенных кадрах видно, как дикая птица внушительного размера позирует на камеру. По словам очевидцев, спустя время пернатая попыталась поговорить.

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