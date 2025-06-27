Раскрыта сумма ущерба по делу арестованного бывшего главы корпорации «ВСМПО-АВИСМА»

Сумму ущерба по делу экс-главы корпорации «ВСМПО-АВИСМА» оценили в 1,5 миллиарда

Сумма ущерба по уголовному делу арестованного бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина превысила 1,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на знакомый с материалами дела источник в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, по уголовному делу, расследуемому по статье мошенничество, проходят шесть фигурантов, часть из них в международном розыске. Сообщников подозревают в закупках шихтового материала, используемого при производстве титана, по завышенным ценам.

Ранее Дорогомиловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Михаилу Воеводину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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