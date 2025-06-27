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18:45, 27 июня 2025Россия

Раскрыто содержимое снятых школьником кадров в оккупации под Суджей

ТАСС: Снятые школьником под Суджей кадры помогли военным следователям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снятые школьником Сергеем Щегловым во время оккупации под Суджей в Курской области кадры помогли военным следователям. Содержимое роликов их автор раскрыл на церемонии награждения, передает ТАСС.

На видео, в частности, попали места размещения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и места заминирования.

«Пришла идея папе снимать все на камеру. Папа сказал, что мы можем снять и показать, где стоит танк, а где заминировано. Конечно, мы начали снимать видео», — рассказал Щеглов.

С его слов, оставить телефоны семье удалось путем обмана солдат ВСУ. Украинским бойцам они сообщили, что их телефоны якобы разряжены, а сами спрятали их в подвале. Достать гаджеты и воспользоваться ими они смогли не сразу, а только спустя время.

Мальчику вручили награду «Защитник Курской области». Как отметил временно исполняющий обязанности главы приграничного региона Александр Хинштейн, на сегодняшний день по этим кадрам работает военное следствие, устанавливая факты военных преступлений и всех, кто совершал их.

Ранее житель Курской области рассказал об угрозах расправы ВСУ над бабушкой из-за телефона. С его слов, один из солдат угрожал ей дулом пистолета.

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