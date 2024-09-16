Житель рассказал об угрозах расправы ВСУ над бабушкой из-за телефона в курском приграничье

Житель Фарахов: ВСУ угрожали расправой бабушке в Курской области из-за телефона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали расстрелом бабушке в приграничном районе Курской области из-за телефона. Об этом рассказал местный житель Михаил Фарахов военным следователем, передает ТАСС.

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять. [Ей сказали: ] ходите без телефона, иначе расстреляем», — рассказал он.

По словам мужчины, ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Курской области. Иногда обстрелы не прекращаются около двух часов. В регионе можно увидеть разбитые дома и осколки от снарядов.

Ранее эвакуированная жительница Курской области заявила, что польские наемники, проникшие в регион с украинскими военнослужащими, занимались мародерством.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».