Россиянка заявила о мародерстве польских наемников в Курской области

Эвакуированная жительница Курской области заявила, что польские наемники, проникшие в регион с украинскими военнослужащими, занимались мародерством. Об этом россиянка рассказала РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, поляки ворвались домой к ее соседке, разбили их с мужем телефоны и начали рыться в вещах. «Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили себе денежки», — сказала россиянка.

Она также добавила, что один из польских наемников ударил ее соседку и мужа. Утверждается, что затем пару загнали в подвал. «А когда затихло все и они вышли, сказала, что все вверх дном было перевернуто», — отметила жительница Курской области. Военные следователи Следственного комитета зафиксировали ее показания.

Ранее сообщалось, что жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых сообщили о преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Уточнялось, что жители рассказали о целенаправленных обстрелах мирного населения, включая людей, которые пытаются эвакуироваться.

Перед этим стало известно, что следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области со стороны бойцов ВСУ.