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04:59, 13 сентября 2024Силовые структуры

Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

Подполковник Горяченков: жители Курской области дали показания о зверствах ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых сообщили о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков уточнил, что жители рассказывают о целенаправленных обстрелах мирного населения, включая людей, которые пытаются эвакуироваться.

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«Люди рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — отметил он.

Ранее следователи зафиксировали случаи терроризма в отношении жителей Курской области. В свою очередь, представитель делегации России на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Андрей Башилов заявил, что Запад игнорирует бесчинства наемников ВСУ в Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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