Раскрыты способы справиться с перееданием

Врач Кочанова: Справиться с эмоциональным перееданием поможет регулярный спорт

Эмоциональное переедание — это распространенная реакция на стресс, предупредила гастроэнтеролог клиники Gastro Clinic Василиса Кочанова. В разговоре с «Лентой.ру» врач раскрыла способы справиться с ним.

В первую очередь врач рекомендовала научиться отличать физиологический голод от эмоционального. Основными признаками последнего она назвала внезапное и сильное желание есть, особенно сладкое или жирное, отсутствие чувства удовлетворения даже после еды. Кроме того, при эмоциональном голоде человек хочет есть в моменты тревоги, грусти или усталости, а после приема пищи чувствует вину или сожаление.

Чтобы перестать заедать стресс, Кочанова посоветовала научиться не избегать эмоций, а проживать их. В этом помогут практики осознанности, такие как медитация, дыхательные упражнения, ведение дневника и регулярный спорт.

Физические упражнения — это мощный инструмент борьбы со стрессом. Исследования подтверждают, что регулярные аэробные нагрузки, такие как бег или плавание, уменьшают уровень кортизола в крови и стимулируют выработку гормонов счастья эндорфинов. Даже короткая прогулка или 15 минут йоги могут стать отличной альтернативой заеданию Василиса Кочанова гастроэнтеролог

Врач добавила, что для борьбы со стрессом важно правильно питаться. Она рекомендовала отдавать предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, белками, полезными жирами и витаминами. «Овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и рыба способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и укрепляют нервную систему. Избегайте рафинированных углеводов и сахара, которые дают лишь временное облегчение, но усугубляют стресс в долгосрочной перспективе», — предупредила Кочанова.

Наконец, она посоветовала найти занятия, которые помогут отвлечься от тревог: это могут быть рисование, садоводство, музыка или любое другое хобби, которое приносит радость.

Ранее психотерапевт, психолог Мария Игнатьева перечислила бесполезные методы борьбы со стрессом. По ее словам, справиться с эмоциональным перенапряжением не помогут ни импульсивный шопинг, ни злоупотребление высококалорийными продуктами.

