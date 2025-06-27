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11:10, 27 июня 2025Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить до 30 процентов на ЖКУ

Экономист Балынин: Россияне могут сэкономить до 30 процентов на оплате ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне могут сэкономить до 30 процентов на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способы это сделать раскрыл кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.ru».

Первая мера — отслеживать и анализировать объемы потребления ресурсов. Так получится понять, из-за чего приходится платить неоправданно много. Например, появится повод вытыкать из розетки неработающую технику.

Еще одна мера — вовремя оплачивать коммунальные услуги. Если не сделать этого в срок, будут начисляться пени, а значит, платить придется больше. Также важно учитывать класс энергоэффективности техники. Балынин уточнил, что чем дальше от начала латинского алфавита буква, тем больше электричества она будет потреблять.

Четвертая мера — оформлять перерасчет платы за вывоз мусора в периоды долгого отсутствия дома (более пяти дней), а пятая — установить многотарифный счетчик на электроэнергию. Все эти способы помогут сэкономить на оплате ЖКУ от 20 до 30 процентов, заключил Балынин.

Ранее россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКУ. Теперь платежи нужно будет вносить до 15 числа каждого месяца вместо 10-го, как было ранее.

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