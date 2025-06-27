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14:11, 27 июня 2025Россия

Россиянам рассказали о правильном написании слова «бог»

Институт Виноградова: Написание слова «бог» с большой буквы зависит от контекста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Написание слова «бог» с большой или маленькой буквы зависит от контекста его использования. Об этом россиянам рассказали в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН), пишет РИА Новости.

Как пояснили агентству, во всех церковных текстах слово «Бог» пишется с заглавной буквы. «Что касается устойчивых выражений — "бог с ним", такого плана — мы пишем по традиции с маленькой буквы, это общие рекомендации», — подчеркнули в институте.

Представитель учреждения также привел в пример фразу «слава богу», отметив, что устойчивых выражений с этим словом огромное количество.

Ранее 36 процентов россиян отрицательно высказались о возможном изменении ударения в слове «звонит» со второго на первый слог. Поддержали возможные изменения 16 процентов, а безразличие по данному вопросу высказали 44 процента респондентов. Согласно тому же опросу, правильным ставить ударение в слове «звонит» на первый слог считают 17 процентов жителей страны, на второй — 74 процента.

Вот это да!
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