Россиянин попытался выдать убийство главврача за суицид

Мужчина убил главврача детской больницы и пытался выдать случившееся за суицид

Мужчина убил главного врача Черногорской детской больницы и пытался выдать случившееся за суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По версии следователей, 48-летний знакомый медика подкараулил ее на улице в Абакане. Он проник в квартиру под выдуманным предлогом, где схватил врача и придушил. Затем злоумышленник набрал воду в ванную и утопил женщину. После этого россиянин попытался избавиться от следов преступления, забрал ювелирные украшения, снял с карты главврача 94 тысячи рублей, обменяв их на криптовалюту. Спустя два дня подозреваемый вместе со своей сожительницей переехал в Приморье.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Партизанске. Украденное было обнаружено в одном из местных ломбардов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Омска вышла из тюрьмы, где отбывала срок за убийство, и в тот же день зарезала мужчину за громкий стук в дверь. Тело 60-летней жертвы с ножевым ранением обнаружили жильцы общежития в поселке Береговой.