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09:07, 27 июня 2025Путешествия

Россиянка побывала в Японии и раскрыла секреты долголетия местных жителей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carl Court / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла некоторые секреты долголетия местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Побывав в Токио, Киото и Осаке, автор материала заметила, что в Японии нет людей с лишним весом. «Если увидите человека с лишним весом, то с большой вероятностью это не японец, а китаец или кореец. Потому что японцы строго следят за своей фигурой, а государство ставит на учет тех, кто превышает допустимые нормы веса и параметров», — объяснила она.

Также японцы придерживаются принципа умеренности в еде — они заканчивают прием пищи с легким чувством голода. «Еще одно наблюдение — японцы активны в любом возрасте. Они много ходят пешком, гуляют в парках, ездят на велосипедах на работу и за продуктами», — сказала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила непривычные для соотечественников стандарты красоты в Японии.

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