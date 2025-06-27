Российская нефть резко подешевела на фоне перемирия Ирана и Израиля

РБК: Нефть из России резко подешевела на фоне перемирия Ирана и Израиля

Российская нефть резко подешевела на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

После объявления президентом США Дональдом Трампом «вечного перемирия» между странами цены на продукцию из РФ упали за день почти на 10 долларов за баррель, вернувшись к своим значениям до начала конфликта, говорится в публикации.

Отмечается, что 24 июня, в день, когда Тегеран и Тель-Авив согласились прекратить взаимные удары, стоимость марки Urals в Приморске и Новороссийске снизилась почти на 9 долларов за баррель, примерно до 56,5 доллара, а цена премиальной ESPO с отгрузкой на Дальнем Востоке просела на 7 долларов — до 63,48 за баррель.

На фоне серьезного обострения на Ближнем Востоке, стоимость барреля марки Brent подскакивала выше 80 долларов, параллельно с чем дорожала и российская нефть. После перемирия, перед объявлением которого Трамп потребовал не повышать цены на углеводороды, она снизилась. На момент написания материала за баррель Brent давали 67,15 доллара.