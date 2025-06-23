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11:21, 23 июня 2025Экономика

Аналитики оценили вероятность способного взвинтить цены на нефть шага Ирана

MMI: Полное перекрытие Ормузского пролива маловероятно, но трудности возможны
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Вероятность полного перекрытия Ормузского пролива Ираном в ответ на произошедшие накануне удары со стороны США сейчас не слишком велика, но трудности с поставками нефти в указанном направлении вполне возможны, пишут авторы Telegram-канала MMI.

«Определенного затруднения судоходства здесь ожидать более чем реально. Нефтяные котировки сейчас довольно волатильны», — пишут аналитики.

Оценивать соответствующую возможность им приходится на фоне фактического вступления Вашингтона в ближневосточный конфликт, которое, как отмечалось ранее, может вынудить Тегеран пойти на шаг, потенциально способный взвинтить цены на нефть до 120-130 долларов за баррель.

Стоимость барреля марки Brent после ударов американцев по трем ядерным объектам Ирана подскакивала выше 81 доллара, но к к моменту написания материала скорректировалась до пятничных уровней.

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