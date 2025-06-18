Российский вице-премьер указал на непредсказуемость цен на нефть

Новак о возможности подорожания нефти до $100 за баррель: Все зависит от рынка

Российский вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о возможности подорожания нефти до 100 долларов за баррель, указал на непредсказуемость цен в текущей ситуации. Их динамика, как следует из слов зампреда правительства, будет зависеть от реакции рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Новак, сейчас можно говорить «все что угодно», но положение дел «будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски».

Неделю назад, 11 июня, цены нефть марки Brent поднялись до полуторамесячного максимума в 68 долларов за баррель. После того как два дня спустя Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав многочисленные объекты в Иране, а Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов, цены в моменте подскочили до 78,5 доллара.

В начале недели стоимость барреля откатилась до 71,5 доллара, но вновь стала подниматься накануне, на фоне заявлений Дональда Трампа, потребовавшего от Ирана полной капитуляции, из чего некоторые сделали вывод о готовности Белого дома принять участие в конфликте.

Закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20 процентов мировых поставок нефти, считается вероятным ходом Ирана в этом случае. После такого шага, как пишут СМИ, цены на углеводороды могут подскочить и до 130 долларов за баррель.

На момент написания материала стоимость августовского фьючерса на Brent составляла 76,29 доллара.