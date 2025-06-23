Нефть подорожала после атаки США на Иран

Bloomberg: Цена нефти Brent превысила $81 за баррель на фоне атаки США по Ирану

Цена нефти Brent достигла 81,4 доллара за баррель после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных штатов Америки (США) по трем ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что рост стоимости нефти достиг отметки в 5,7 процента. Последний раз цена на Brent была больше 80 долларов за баррель в конце января. По оценкам экспертов отрасли, в ближайшей перспективе ожидается скачок цен до 100 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу. Такой шаг может стать одним из ответов на американские удары по ядерным объектам страны. Кроме того, сообщалось и о намерениях Тегерана перекрыть движение нефтяных танкеров на данном участке.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о начале бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских ВВС стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Уточнялось, что операция носит единоразовый характер, Трамп послал соответствующие сигналы через официальных лиц.