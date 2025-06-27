Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:54, 27 июня 2025Моя страна

Российская семья нашла останки ихтиозавра

Семья из Владивостока нашла останки ихтиозавра на мысе Вятлина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Мыс Вятлина

Мыс Вятлина. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Александра и Алексей Сиренко во время отдыха с детьми на природе нашли останки ихтиозавра. Их показали на выставке «Как найти ихтиозавра» в музее Научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского, сообщает Vl.ru.

«Семья заметила отпечаток ребер, когда собирала дрова для костра. «Конечно, мы надеялись, что там, может быть, будут другие фрагменты. Голова — самое главное, самое ценное. Если нашли голову, то можно вид определить и все такое», — рассказала Александра Сиренко. По ее словам, они сразу поняли, что находка имеет особую ценность.

Ученые подтвердили, что находка действительно ценная: этим останкам 242-247 миллионов лет, и они очень редки из-за своей древности. Для семьи Сиренко это уже не первые открытия. В 2022 году они также нашли останки ихтиозавра на Русском острове.

Ранее сообщалось, что тракторист из Самары (имя и фамилия неизвестны) нашел скелет доисторического морского хищника. Ученые Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина выяснили, что древними окаменелыми останками является скелет ихтиозавра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские прибирают к рукам». Под контроль России перешло еще одно крупное месторождение лития в Донбассе. Во Франции бьют тревогу

    Названа причина происшествия с вертолетом Ми-8Т над российским регионом

    Суд решил судьбу ослепившей жену главы ФЕОР хирурга

    Певица потеряла зуб на сцене прямо перед фанатами

    Россиянин следовал народным приметам и стал миллионером

    Треть американцев никогда не слышали о Зеленском

    Cобрание акционеров «Газпрома» утвердило решение о невыплате дивидендов

    Россиянам рассказали о правильном написании слова «бог»

    Раскрыта сумма ежедневного ущерба россиянам от мошенников

    Трамп раскрыл детали о преемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости