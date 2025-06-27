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13:20, 27 июня 2025Россия

Российский боец СВО заявил об избивающей детей жене и попросил о помощи

V1.ru: Боец СВО из Волгограда попросил забрать детей у жены из-за избиений
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Находящийся на специальной военной операции (СВО) боец из Волгограда заявил, что его жена спускает деньги в никуда и постоянно избивает их общих детей. Он попросил помочь забрать их у родительницы. Об этом стало известно V1.ru.

Россиянин отметил, что когда он отправился на фронт, супруга перестала следить за состоянием их четверых детей. «Стоило мне уйти, спустя три месяца, жена попадает на учет к органам опеки в нетрезвом виде. Дети грязные, неухоженные, у сына аллергия началась, разодранное лицо, потому что все чешется и потеет», — поделился он.

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По словам военного, чтобы спасти положение он приобрел для семьи частный дом в селе Горная Пролейка. Однако ничего не изменилось — супруга продолжила игнорировать выполнение родительских обязанностей. Кроме того, она стала избивать детей.

Боец представил видео, на котором женщина хлещет ладонями испуганную девочку и угрожает той расправой. После публикации ролика в квартиру нагрянули сотрудники ПДН и забрали детей. В полиции рассказали, что проводят проверку. Действиями россиянки заинтересовались и представители прокуратуры.

Ранее сообщалось, что жительница Приморского края бросила раненного на спецоперации мужа и вывезла из двух его квартир все ценное.

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