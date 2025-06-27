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15:58, 27 июня 2025Россия

Российского школьника выгнали с ЕГЭ из-за одной детали в его образе

В Комсомольске-на-Амуре школьника выгнали с ЕГЭ из-за умных очков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре школьника выгнали с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за одной детали в его образе. Речь идет об умных очках, пишет aif.ru.

По данным издания, наблюдатели заметили устройство на записях с видеокамер в аудитории, после чего приняли решение об отстранении выпускника от экзамена и возможности пересдать его в этом году.

Сообщается, что в Хабаровском крае это единственный случай использования умных очков на экзамене. Еще пятерых школьников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны — трое попались с бумажками на русском языке, двое пронесли гаджеты на экзамены по литературе и математике.

Ранее в Екатеринбурге ученицу гимназии отказались пускать на сдачу экзамена с иконой. Старшеклассникам также запрещали заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками.

Вот это да!
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