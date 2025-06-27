Telegraph: Киев на саммите НАТО начал осознавать невозможность победы над РФ

Саммит НАТО, прошедший в Гааге, позволил Киеву прийти к новому открытию — осознанию, что победа над Россией военным путем невозможна. О том, чем обернулось мероприятие для Украины, сообщает британская газета The Telegraph.

«Игнорирование саммитом НАТО беспокойств Украины является символом тревожной более широкой тенденции. После более чем трех лет изнурительной войны с Россией Украина обнаружила, что ей не хватает живой силы и вооружения для победы», — указано в статье.

Авторы издания обратили внимание, что в итоговом коммюнике саммита не было осуждения Москвы, а президент Украины Владимир Зеленский участвовал в нем будто бы на вторых ролях. Это показывает, что в Североатлантическом альянсе начинают все больше уставать от Киева.

«Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил извечную фразу о необратимом пути Украины к членству в альянсе, его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше», — делает вывод издание.

Ранее в Верховной Раде заявили, что президент США Дональд Трамп, беседуя с Зеленским на саммите НАТО, дал понять, что отказывается продолжать помогать Украине.