Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:43, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Саммит НАТО обернулся для Киева новым открытием

Telegraph: Киев на саммите НАТО начал осознавать невозможность победы над РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Саммит НАТО, прошедший в Гааге, позволил Киеву прийти к новому открытию — осознанию, что победа над Россией военным путем невозможна. О том, чем обернулось мероприятие для Украины, сообщает британская газета The Telegraph.

«Игнорирование саммитом НАТО беспокойств Украины является символом тревожной более широкой тенденции. После более чем трех лет изнурительной войны с Россией Украина обнаружила, что ей не хватает живой силы и вооружения для победы», — указано в статье.

Авторы издания обратили внимание, что в итоговом коммюнике саммита не было осуждения Москвы, а президент Украины Владимир Зеленский участвовал в нем будто бы на вторых ролях. Это показывает, что в Североатлантическом альянсе начинают все больше уставать от Киева.

«Хотя генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил извечную фразу о необратимом пути Украины к членству в альянсе, его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше», — делает вывод издание.

Ранее в Верховной Раде заявили, что президент США Дональд Трамп, беседуя с Зеленским на саммите НАТО, дал понять, что отказывается продолжать помогать Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Террористическое нападение». Журналист из КНР пострадал под Курском при ударе дрона ВСУ. В России пообещали наказать виновных

    ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

    Лев растерзал пятилетнего мальчика

    Врач предупредила о скрытой опасности орального секса

    Вероятность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем оценили

    Россиян предупредили о плохой погоде в июле

    В США определили будущее Зеленского на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте

    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев

    Саммит НАТО обернулся для Киева новым открытием

    В Британии сделали вывод об отношении к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости