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02:53, 27 июня 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли послание Трампа Зеленскому

Дубинский: Трамп дал понять Зеленскому, что отказывается помогать Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) дал понять, что отказывается продолжать помогать Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал Дубинский.

Депутат подчеркнул, что Зеленский при каждой встрече с Трампом пытается сформировать картину о нерушимой поддержке США и продолжить боевые действия. В свою очередь, хозяин Белого дома не намерен давать основания для подобных выводов.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский находится в крайне сложном положении.

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