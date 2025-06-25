«Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

Трамп намерен обсудить с Зеленским трудности Украины на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский находится в крайне сложном положении. Об этом перед отлетом на саммит НАТО в Гааге заявил глава США Дональд Трамп.

«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заявил американский лидер.

При этом, как сообщалось ранее, Трамп действительно намерен встретиться с президентом Украины в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом заявил источник из представителей Белого дома.

Организаторы саммита стараются держать Трампа и Зеленского на расстоянии

До этого издание The Washington Post (WP) сообщало, что представители альянса стараются держать на расстоянии президентов двух стран.

«По пути в Гаагу Трамп сообщил журналистам, что он "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита, хотя представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике, что является признанием порой бурного презрения Трампа к украинскому лидеру», — говорится в материале.

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сам Зеленский ранее заявил, что хочет провести несколько встреч, в том числе с Трампом. По его словам, эта встреча очень важна, однако она не определяет его поездку в Гаагу. Если же ему удастся провести переговоры с американским коллегой, планируется обсуждение новых санкций и давления на Россию.

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Запланированная ранее встреча Зеленского и Трампа в Канаде не состоялась

Встреча двух лидеров планировалась на саммите «Большой семерки» G7. Президент США покинул мероприятие раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств, и он «провел отличный день» на саммите. В частности, он подписал крупное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

При этом сам Трамп подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

Зеленский на саммите ограничился переговорами с другими шестью членами G7. По словам британского дипломата Иана Прауда, поездка украинского лидера на саммит вызвала большое количество вопросов.

«Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал он.