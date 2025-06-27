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09:16, 27 июня 2025Экономика

Силуанов сравнил вкус еды во «Вкусно — и точка» и McDonald's

Силуанов: Во «Вкусно — и точка» стало вкуснее, чем в McDonald's
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После ухода McDonald's с российского рынка еда в сети заведений быстрого питания, сменившей название на «Вкусно — и точка», стала вкуснее. Такое мнение высказал глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит газета «Ведомости».

Он отметил, что успел побывать в ресторанах сети после смены названия. «Мне кажется, что стало вкуснее», — резюмировал руководитель ведомства. Силуанов считает, что российские предприниматели успешно подхватили бизнес после прекращения деятельности американской сети в РФ. Уход с рынка McDonald's он назвал «политическим» решением.

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В случае возможного возвращения сети глава Минфина призвал руководствоваться в первую очередь интересами российских инвесторов. Возобновление деятельности McDonald's должно проходить по правилам рыночной экономики, то есть на основе конкуренции. «Конкуренция — это всегда в интересах потребителя», — заключил министр.

Ранее основатель и глава сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что возвращение на российский рынок обойдется американскому гиганту в «колоссальную сумму денег». Стоимость обратного выкупа, пояснил он, будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей на смену «Вкусно — и точка», руководство которой в сжатые сроки смогло построить эффективный и прибыльный бизнес в РФ. Несмотря на это, добавил он, рано или поздно, McDonald’s все равно вернется, заверил Гончаров.

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