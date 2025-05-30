«Для них это будет шоком». В России оценили перспективы возвращения McDonald’s и предупредили о «колоссальных деньгах»

Глава «Теремка» Гончаров: McDonald’s дорого обойдется возвращение на рынок РФ

Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s придется заплатить «колоссальные деньги» для возвращения на российский рынок. Трудности компании предрек основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у «Вкусно — и точка» очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком Михаил Гончаров глава сети ресторанов русской кухни «Теремок»

По его словам, пришедшая на смену сеть «Вкусно — и точка» проявила себя очень хорошо. Гончаров заметил, что на сегодняшний день бизнес компании нисколько не ухудшился. При этом он выразил уверенность в том, что рано или поздно с изменением политической ситуации McDonald’s все равно вернется в Россию и будет положительно встречен потребителями.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Почти половина россиян поддерживает возвращение западных брендов

Большая часть российских граждан (46,2 процента) с нетерпением ждет возвращения западных брендов. Об этом говорят результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Из трех тысяч опрошенных россиян 27,2 процента респондентов выступили против возврата покинувших страну компаний. При этом большая часть категорически настроенных граждан подчеркнули, что возвращение зарубежных брендов снизит конкурентоспособность отечественных производителей. Еще 26,7 процента граждан заметили, что их совершенно не волнует данная тема.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Почти каждый десятый опрошенный заявил, что прежде просто не покупал товары ушедших из России брендов, однако более 15 процентов признались, что после ухода некоторых компаний качество их жизни серьезно ухудшилось. Более 30 процентов россиян заметили, что возвращение зарубежных брендов не принципиально для них, но все же желательно.

Путин поручил разработать механизм возвращения западных компаний в Россию

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать механизм возвращения брендов, покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, фирмы, продавшие свои бизнесы с большой скидкой, не должны выкупать их обратно по такой же низкой цене.

Политик выразил отдельное уважение компаниям, которые не ушли с российского рынка. Он напомнил, что многие из фирм продолжают работать по сей день, полностью сохранив персонал и передав управление российскому менеджменту.

Они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам Владимир Путин президент России

При этом глава государства подчеркнул, что особых условий для возврата западных компаний в России создано не будет. Он напомнил, что западных партнеров никто не выгонял с рынка, так что теперь им придется найти момент, чтобы вернуться в страну. «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — заключил Путин.