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18:50, 27 июня 2025Моя страна

Сочинские леопарды приготовились к жизни на воле

«Сочи №1»: Три леопарда из центра восстановления приготовились к жизни на воле
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Сочи №1»

В Сочинском центре восстановления леопарда на Кавказе три хищника приготовились к жизни на воле. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

В настоящее время специалисты оценивают, смогут ли животные самостоятельно охотиться и выживать. Всего в центре содержатся 14 редких хищников, часть из которых будут жить самостоятельно в горах, а остальные станут участниками программы размножения.

Ранее рабочие столкнулись с дальневосточным леопардом в лесу Приморского края и сняли эту встречу на видео. На ролике видно, что сначала хищник спокойно шел по тропе, а затем увидел людей и скрылся.

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