Сочинские леопарды приготовились к жизни на воле

«Сочи №1»: Три леопарда из центра восстановления приготовились к жизни на воле

В Сочинском центре восстановления леопарда на Кавказе три хищника приготовились к жизни на воле. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

В настоящее время специалисты оценивают, смогут ли животные самостоятельно охотиться и выживать. Всего в центре содержатся 14 редких хищников, часть из которых будут жить самостоятельно в горах, а остальные станут участниками программы размножения.

Ранее рабочие столкнулись с дальневосточным леопардом в лесу Приморского края и сняли эту встречу на видео. На ролике видно, что сначала хищник спокойно шел по тропе, а затем увидел людей и скрылся.