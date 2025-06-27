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10:25, 27 июня 2025Экономика

Ситуацию в России сравнили с 1990-ми

Бывший премьер Степашин сравнил происходящее в России с ситуацией 1990 годов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сложившаяся в России ситуация отличается от той, что была в конце 1990-х годов, но условия денежно-кредитной политики в чем-то даже хуже, чем были тогда. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший российский премьер-министр Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1999-м.

Он указал, что ключевая ставка Центробанка в 20 процентов остается очень высокой для всех отраслей промышленности, так что даже ставка рефинансирования (аналог ключевой) регулятора в 55-60 процентов на конец прошлого века выглядела адекватнее.

«Во-первых, у нас была инфляция. Даже до того, как я был премьер-министром — под 1000 процентов, и та ставка рефинансирования была более-менее уместна», — подчеркнул он, добавив, что имело место «очень серьезное кредитование», были разные схемы для промышленных предприятий, а сейчас — совсем другие история и страна.

По официальным данным, инфляция в момент, когда Степашин находился на посту премьера, составляла 36,5 процента, то есть указанная им ставка рефинансирования была почти в два раза выше, что сравнимо с текущей ситуацией в экономике. Даже в 1998 году, когда в России случился дефолт, рост цен достигал только 84,5 процента. Рекордный в российской истории рост цен наблюдался в 1992 году — тогда он составлял 2,5 тысячи процентов.

Ранее текущий уровень ключевой ставки раскритиковал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, без доступности заемных средств невозможно развитие в России критических технологий или «подрывных инноваций», а сейчас стоимость кредитов превышает среднюю рентабельность промышленности.

В свою очередь, в регуляторе указывают на сохраняющиеся на высоком уровне инфляцию и инфляционные ожидания населения, которые не позволяют пока говорить о смягчении подхода.

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