Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:26, 27 июня 2025Наука и техника

Средства гигиены неожиданно признали экологической угрозой

Aquat Toxicol: Полимеры из шампуней оказались опасны для водных экосистем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Смягчающие вещества, которые добавляют в шампуни, кондиционеры и другие средства личной гигиены, могут быть токсичны для водных животных. Как показало исследование ученых из Орхусского университета, опубликованное в Aquatic Toxicology, эти вещества нарушают движение и питание у дафний — крошечных рачков, жизненно важных для экосистем пресных водоемов.

Речь идет о полимерах с положительным зарядом — поликватерниумах. Они делают волосы гладкими и блестящими, прикрепляясь к их поврежденным участкам. Ранее считалось, что эти крупные молекулы безопасны: они не проникают внутрь клеток. Однако оказалось, что они прилипают к телу дафний снаружи, мешая им плавать и питаться. В результате животные гибнут.

Дафнии — важное звено в экосистеме: они очищают воду и служат пищей для многих рыб. Их гибель может нарушить всю водную цепочку. Ученые предупреждают: подобных веществ в косметике более 25 000, но большинство никогда не проходили экологическую проверку.

Поликватерниумы также используют в очистке сточных вод и в растворах для контактных линз. Исследователи разработали новую методику, позволяющую оценивать внешнее воздействие подобных веществ на животных. Это может привести к пересмотру нормативов и поиску более безопасных альтернатив — даже для продуктов с «экологической» маркировкой.

Ранее ученые сообщили о приближающейся экологической катастрофе: в Гималаях зафиксировано рекордно низкое за 23 года количество снега. Снежный покров оказался почти на четверть ниже нормы, что грозит масштабными последствиями для водоснабжения в Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские прибирают к рукам». Под контроль России перешло еще одно крупное месторождение лития в Донбассе. Во Франции бьют тревогу

    Посол Германии прибыл в МИД России

    Домохозяйкам перечислили места скопления плесени

    В Москве пенсионерка перепутала педали на Porsche и улетела в кювет

    Попытка нажиться на восстановлении поврежденных под Херсоном дорог привела министра в СИЗО

    Темпы роста мирового спроса на газ оценили

    У звезды «Аншлага» нашли долг перед налоговой

    Лукашенко оценил темпы роста Евразийского экономического союза

    Студент российского вуза угрожал проректору пистолетом и ножом

    Ревву осудили за отказ навещать отца в Донецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости