В России назвали возможные сроки новых переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Новые переговоры с Украиной могут пройти на следующей неделе

Новые переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти уже на следующей неделе, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Важной темой он назвал сближение позиций сторон по меморандумам.

«Есть предположение, что новый раунд переговоров пройдет на следующей неделе, — сказал политик. — Главное ожидание от него — это обмен военнопленными. Что бы мы ни говорили, но именно этого больше всего ждут люди, родственники. Также предстоит обсудить нормальный процесс обмена телами, чтобы это делалось по-человечески».

Кроме того, по словам Чепы, Россию очень волнует вопрос сближения позиций по меморандумам с Украиной — это тоже станет одной из главных тем встречи в Стамбуле. Вместе с тем, как считает политик, ждать большого прорыва на ближайших переговорах не стоит.

«Сближение позиций произойдет рано или поздно — конфликт ведь должен когда-то закончиться. И договоренности будут достигнуты, просто на данный момент есть силы, которые пытаются оттянуть их заключение. Но мир все равно наступит, — подчеркнул депутат. — Конечно, мы бы хотели ожидать какого-то прорыва на ближайших переговорах, но, вероятно, это все еще будет подготовительный, промежуточный раунд».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дату третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине определят и объявят после завершения обмена пленными. Он отметил, что в настоящее время стороны занимаются выполнением гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде переговоров.