Суд арестовал имущество бывшего сотрудника Минобороны России на 200 миллионов рублей

СК: У бывшего сотрудника МО РФ Васенина арестовали имущество на 200 млн рублей

Суд арестовал имущество бывшего сотрудника Минобороны России Олега Васенина на 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 159 («Хищение государственного имущества в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году в ходе исполнения государственного оборонного заказа Управлением имущества специальных проектов был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

В период с 2022 по 2023 год он предоставлял заведомо ложные документы о стоимости сырья. Таким образом, совершил хищение более 240 миллионов рублей. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

С целью обеспечения исполнения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его ценные бумаги, деньги и инвестиционные проекты наложен арест на сумму более 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 миллионов рублей.